Enkele atleten hebben vraagtekens bij straffe prestatie Tom Pidcock: "Hij zit er wat mee verveeld, maar hij moet er zich niet te veel van aantrekken"

Pidcock is een straffe renner, maar ook in andere sporten maakt hij een sterke indruk. Zo heeft hij gisteren 13'25" gelopen over 5 kilometer. Daarmee zou hij slechts 7 seconden trager zijn dan het Europees record stratenlopen.

Er zijn dan ook heel wat twijfels over de prestatie van de jonge Brit en volgens zijn trainer Kurt Bogaerts zit heeft hij het er wat moeilijk mee. "Hij zit er wat mee verveeld, maar ik heb gezegd dat hij er zich niet te veel van moet aantrekken", vertelde Bogaerts bij Sporza. Volgens Bogaerts is het logisch dat er twijfel is. "We hebben begrip voor de atleten die aan deze tijd twijfelen. Het kan altijd dat er wat problemen waren met het GPS-signaal van zijn Garmin. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden."