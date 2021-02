Iljo Keisse niet te spreken over maatregelen UCI: "We zullen zelf wel beslissen hoe we fietsen en dalen"

Bij de UCI willen ze heel wat nieuwe maatregelen om het wielrennen veiliger te maken. Zo willen ze bijvoorbeeld niet meer dat de drinkbussen gewoon in het peloton worden gegooid en dat de renners niet meer dalen op hun buis.

Nu zou de UCI volgens Sporza ook willen verbieden om met de polsjes los op het stuur te fietsen. Iljo Keisse lijkt het allemaal wat overdreven te vinden en onze landgenoot laat zich uit op Twitter over de maatregelen.

"We zullen zelf wel beslissen hoe we fietsen en dalen. Dat ze bij de uci eerst maar eens zorgen dat alles wat binnen hun verantwoordelijkheid ligt in orde is...", legde de Belgische renner van Deceuninck–Quick-Step uit.