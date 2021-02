Lotto Soudal maakt programma van Thomas De Gendt bekend voor de eerste weken: onder meer Parijs-Nice komt aan bod

Thomas De Gendt kent zijn programma voor de eerste weken van het nieuwe seizoen. Lotto Soudal maakte op Twitter namelijk bekend dat De Gendt zal deelnemen aan de UAE Tour, Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië.

In Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië won De Gendt in het verleden al meerdere ritten. Zo won hij al twee etappes in Parijs-Nice en vier ritten in Catalonië. Vorig seizoen eindigde De Gendt nog derde in het bergklassement van Parijs-Nice.

Who is also looking forward to seeing this guy back in action during the races? 🙋‍♂️ Here's the race schedule of @DeGendtThomas for the opening part of the season ⤵️



