Met twee crossers in top vijf en eerste podium voor Nederlander maakt ook Tormans goede beurt in Lille

Bij de heren elite hebben ze bij Tormans dit seizoen al moeite gekend om echt die aansluiting te maken met de top. Wel lukte dat in de Krawatencross in Lille. Zowel Van Kessel als Hermans eindigden daar in de top vijf. Van Kessel stond zelfs voor het eerst op het podium.

Dé ploeg van het crossweekend is Pauwels Sauzen-Bingoal, met die twee overwinningen van Laurens Sweeck, maar ook bij Tormans mogen ze dus tevreden terugblikken. Zeker op de cross in Lille, waar het de derde en vijfde beste man in koers had.

Quinten Hermans was de crosser die het best van start ging, daar heeft hij wel een patent op. De vraag is dan: hoe ver draagt die? Het leverde Hermans deze keer een vijfde plaats op. De derde plek was dus voor Corné van Kessel, die in de loop van de wedstrijd volop op dreef kwam en zo zijn eerste podiumplaats van het seizoen liet optekenen.

SLECHTS 1 FIETSWISSEL

Geen verrassing voor Bart Wellens, aangezien Van Kessel enorm goed tegen de koude kan. De Nederlander had er ook zelf een doel van gemaakt om op het podium te finishen. "Mijn fiets werd naar het einde toe erg zwaar door het vastgevroren ijs en modder. Een tweede keer de materiaalpost binnenrijden was waarschijnlijk optimaler. Maar deze prestatie geeft me in elk geval een boost", besluit Van Kessel.