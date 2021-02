Ook al uitstel nodig voor Belgische eendagskoers

De ene na de andere koersorganisatie vraagt uitstel wegens de nog altijd ongunstige situatie omtrent corona. Voornamelijk vooral in Frankrijk en Zuid-Europa, maar ook in België is er nu een wedstrijd uitgesteld. Het gaat om de Eurométropole Tour.

De Eurométropole Tour is een eendagskoers die bestaat sinds de jaren '20 en regio's door Frankrijk en België doorkruiste in het verleden. De jongste jaren is het een volledig Belgische koers, met start in Poperinge en aankomst in Doornik.

Daar mocht Piet Allegaert in 2019 namens Sport Vlaanderen-Baloise het zegegebaar maken. Hij is de laatste naam op de erelijst, want in 2020 ging de koers al niet door vanwege het coronavirus. Het is wel nog altijd de bedoeling dat er een editie komt in 2021.

VAN AUGUSTUS NAAR OKTOBER

Alleen dus niet op de oorspronkelijk voorziene datum. Dat was 28 augustus. De koers zou nu moeten plaatsvinden op 2 oktober.