Team INEOS Grenadiers maakt ploeg bekend voor Tour de la Provence: Egan Bernal start als kopman, Belgische renner maakt zijn debuut

Team INEOS Grenadiers heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Tour de la Provence. Zo start Egan Bernal als kopman, maar ook Laurens De Plus is van de partij. De Belgische renner maakt zijn debuut voor de Britse wielerformatie.

Op 11 februari start de Tour de la Provence en Team INEOS Grenadiers heeft nu haar selectie bekendgemaakt voor de Franse rittenwedstrijd. Zo rekenen ze in het algemeen klassement op de Colombiaan Egan Bernal.

De klassementsrenner krijgt een sterke selectie mee, want zo is ook Laurens De Plus van de partij. Onze landgenoot start voor de eerste keer in het truitje van Team INEOS Grenadiers, want vorig seizoen kwam hij nog uit voor Jumbo-Visma.