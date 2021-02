Van Avermaet kan leven met uitslagen in Bessèges: "Niet slecht, hopelijk kan ik voordeel halen uit het geleverde werk"

Greg Van Avermaet neemt vrede met zijn resultaten in de Ster van Bessèges. Voor het eerst in AG2R-loondienst heeft hij nu ook op een tijdritfiets gezeten, want diende in en rond Alès te strijden voor zijn ereplaats in de Franse rittenkoers.

Van Avermaet maakt de balans op na vijf dagen Ster van Bessèges en die is best positief. "Dit was een goede start. Ook om iedereen te leren kennen. Hoe ze koersen, hoe ze zich voelen op de fiets. We hebben samen een goede week doorgebracht." Het ging er dus vooral over hoe ze bij AG2R als ploeg reden, ook al bleven de overwinningen achterwege. "We hebben niet gewonnen, maar haalden wel degelijke uitslagen. Ik wil gewoon competitief zijn bij de start van het seizoen." 🇫🇷 - #EDB2021



🎙 @GregVanAvermaet shares his thought about this 1st race. #AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently - © Getty Sport pic.twitter.com/AnmoCQjYYr — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) February 7, 2021 Van Avermaet heeft zich alleszins al laten opmerken, onder andere door twee keer een rit af te sluiten op een vierde plek. "Twee toptiennoteringen en zevende eindigen in het klassement, dat is niet slecht. Hopelijk kan ik voordeel halen uit het geleverde werk."

