Van der Poel maakt Roubaix niet nog belangrijker na Ronde-winst en verwacht ook op de weg meteen sterke Pidcock

Zijn veldritseizoen rondde Van der Poel af met WK-winst, nu kan de focus weer richting de weg. Als het even kan met een gelijkaardige indeling als vorig seizoen. Met de aandacht verspreid over de verschillende klassiekers. En wie weet komt hij nu ook op de weg Pidcock wel eens tegen.

Gezien zijn drukke programma moet het voor Van der Poel niet gemakkelijk zijn om het jaar altijd goed in te delen. "Na de Ronde van Vlaanderen heb ik rust genomen. Ik heb er geen probleem mee om dan twee weken van de fiets te blijven als ik voel dat dat belangrijk is."

Al blijft de Nederlandse kampioen in de eerste plaats wel een koersbeest. "Het blijft wel absoluut de bedoeling om zo veel mogelijk koersen te rijden. Zoals ik het vorige seizoen ingedeeld heb, vond ik het ideaal. Dat is perfect volgens mij en ik ga proberen om het de volgende jaren ook zo te doen."

EERSTE KEER PARIJS-ROUBAIX

De Ronde van Vlaanderen noemde hij al, de koers die hij in 2020 na die sprint tegen Van Aert op zijn naam schreef. Dat staat dus al op zijn palmares. Is hierdoor Parijs-Roubaix in 2021 voor hem nu nog belangrijker? "Neen, niet echt. Ik heb Parijs-Roubaix nog nooit gereden, dat is het grote verschil."

© photonews

Het wordt dus een ontdekking. "We zullen dus zien hoe het gaat aanvoelen", is Van der Poel voorzichtig. "Ik heb vorig jaar wel al de verkenning gedaan", is er toch al enige sprake van parcourskennis. "We hebben op het parcours van Parijs-Roubaix het materiaal getest."

GROTE STAP VOOR PIDCOCK

Vanaf dit jaar rijdt ook Pidcock bij de grote jongens op de weg. Wat verwacht Van der Poel van hem? "Hij is zeer getalenteerd. Hij zet een grote stap door naar Ineos te gaan. Door het zand rijden, zoals op het WK veldrijden, is niet zijn parcours, maar we hebben al gezien dat hij op zijn parcoursen heel sterk is. Ik denk dat het hetzelfde zal zijn op de weg en dat hij op zijn parcoursen bij de elite meteen sterk zal rijden."