Voormalig Brits kampioen gaat bij Team INEOS Grenadiers aan de slag als sportief directeur en trainer

Steve Cummings heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De ex-renner gaat bij de technische staf van Team INEOS Grenadiers aan de slag als sportief directeur en trainer. De Britse wielerformatie heeft het nieuws zelf bekendgemaakt.

De 39-jarige Cummings heeft een mooie carrière gehad als renner. Zo won hij twee ritten in de Tour de France en ook in d Vuelta pakte hij een ritzege. In 2016 won hij het eindklassement van de Ronde van Groot-Brittannië. Daarnaast werd hij ook nog Brits kampioen.

Ready for his next adventure - this time as a Grenadier. We're delighted to welcome @StevoCummings to the INEOS Grenadiers.



"That’s what I’m passionate about - riders winning, everyone getting an opportunity, and how that can affect the group."