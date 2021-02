Belgische renner is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg: "Nooit gedacht dat ik in deze situatie zou belanden"

Het nieuwe wielerseizoen is op gang aan het komen, maar voorlopig is het zonder Guillaume Van Keirsbulck. Onze landgenoot is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg en had niet verwacht dat hij ooit in deze situatie zou belanden.

Hij vertelde het in een interview bij Sporza. "Bij CCC heb ik de voorbije jaren hard werk geleverd voor kopmannen als Van Avermaet en Trentin. Nu heb ik er echter niks aan, want je moet resultaten kunnen voorleggen, maar dat gaat niet als knecht", legde Van Keirsbulck uit. "Ik had nooit gedacht dat ik in deze situatie zou belanden. Er waren gesprekken met verschillende ploegen, maar door de coronacrisis is er minder budget. Toch denk ik dat ik nog steeds over een grote motor beschik en ik kan nog steeds wedstrijden zoals Nokere Koerse en Le Samyn winnen", aldus een strijdvaardige Van Keirsbulck.