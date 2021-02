Elia Viviani mag na eerdere hartproblemen en operatie opnieuw trainen met de ploegmaats: "Back to business"

Oef, het gaat weer beter met Elia Viviani. Het was toch wel schrikken toen het nieuws naar buiten kwam over zijn hartproblemen. Een ernstige zaak. Enkele weken de fiets aan de kant laten was noodzakelijk. Inmiddels mag Viviani wel opnieuw trainen.

Nadat er een afwijking werd vastgesteld bij de hartslag van Elia Viviani, werd er verder onderzoek gedaan. Gezien de reeds vaak voorgekomen hartproblemen bij wielrenners werd hier uiteraard ernstig mee omgegaan. Viviani moest terugkeren van trainingskamp en enkele weken niet meer fietsen. Viviani moest zelfs onder het mes. Na drie weken niet te trainen ziet de toekomst er een stuk beter uit voor de sprinter. Hij deelde een foto op zijn Instagrampagina, waarop te zien is hoe hij in het gezelschap van zijn ploegmaats aan het trainen is. Dit bericht bekijken op Instagram Elia Viviani (@eliaviviani) Het spreekt voor zich dat het enorm deugd doet om de training te kunnen hervatten. "Back to business", zo verwoordt Viviani het. Met ook nog de hashtag 'happy day' er achteraan.