Kerstwens gaat laat in vervulling voor Mihkel Raïm: "Laat me de mensen die mijn carrière gered hebben introduceren"

Mihkel Räim is één van de renners die het slachtoffer was van de impact van corona op het peloton. Sinds 2016 reed de Est bij Israel Cycling Academy. Aan het einde van 2020 werd zijn contract niet verlengd en de zoektocht naar een nieuwe ploeg verliep erg moeizaam.

Begin december had Räim nog altijd geen nieuwe ploeg en begon iedereen stilaan uit te kijken naar de feestdagen. Räim verloor er zijn humor niet door en richtte zich op Twitter dan maar tot de Kerstman. Voor zijn kerst wenste Räim een nieuw profcontract.

Dear Santa,



Last time I wrote to you when I was 7. Time flies.I have been good kid this year.For this Christmas I really wish new Pro Contract. I know you are busy but maybe your little helpers could deliver me the contract offer as soon as possible.



Sincerely,

Miku pic.twitter.com/RhFV0kl7JL — Mihkel Räim (@mihkelraim) December 2, 2020

Op Kerstdag echter nog geen nieuw contract te bespeuren ten huize Räim. Het heeft geduurd tot februari, maar nu heeft Räim dan toch zijn nieuwe ploeg gevonden. "Vrienden, laat me de mensen die mijn carrière gered hebben introduceren. Ik ben even opgewonden als toen ik mijn eerste profcontract tekende. Ik heb zo veel te geven en kan ook leren. Misschien spreek ik tegen het einde van het jaar perfect Pools."

My friends..Let me introduce you the people who saved my career! Here it @MazowszeCycling ! My new team for 2021, I’m excited like getting my first pro contract. I believe I have so much to give and also I can learn something, maybe end of the year I’ll speak fluent Polish 😏 pic.twitter.com/SVyEkSPAGs — Mihkel Räim (@mihkelraim) February 9, 2021

Zijn ploeg komt immers uit Polen en is bekend onder de naam Mazowse. Dat is het beste continentale team uit 2020. Qua niveau van de ploeg zet Räim dus wel een stapje terug, maar hij is al lang blij dat hij kan blijven koersen.