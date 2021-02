Voormalige ploegmaat van Campenaerts hangt zijn fiets aan de haak: "Fier dat ik 12 grote ronden heb gereden!"

Na het coronajaar 2020 zat er geen nieuw contract voor hem in bij Qhubeka, zoals Victor Campenaerts er wel eentje tekende. Nadien kwam er ook geen akkoord met een andere ploeg. Danilo Wyss heeft nu beslist een punt te zetten achter zijn carrière.

De 35-jarige Wyss reed voor slechts twee verschillende ploegen in zijn loopbaan. In 2008 begon hij bij BMC te rijden en daar zou hij liefst elf jaar blijven. Nadien verhuisde hij naar Dimension Data, dat in 2020 de naam Team NTT zou dragen. Zijn voornaamste prestatie vorig jaar was zijn zilveren medaille op het nationaal kampioenschap.

Wyss heeft er een foto van gedeeld op Instagram. "Deze medaille is van het Zwitsers Kampioenschap, mijn laatste profkoers. Na 13 jaar op het hoogste niveau te koersen heb ik besloten om een einde te maken aan mijn carrière. Ik hou aan deze jaren mooie herinneringen over."

Uiteraard zijn het vooral de grote koersen die bijblijven. "Ik heb de kans gehad om alle wielermomenten, 2 keer de Ronde van Frankrijk, 7 keer de Ronde van Italië en 3 keer de Ronde van Spanje te rijden. Het maakt me fier dat ik 12 grote ronden heb gereden! Mijn passie voor de fiets heeft me reizen doen maken over de hele wereld. Hoewel ik de adrenaline van een sprint zal missen, begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven."