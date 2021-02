Bingoal-WB en Sport Vlaanderen-Baloise mogen net als twee Franse teams ook nog naar de Omloop

Het is nog ruim twee weken tot de Omloop. Bingoal-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise weten nu ook dat ze erbij zullen zijn. Deze Belgische ploegen mochten daar niet ontbreken, al is het toch altijd een beetje afwachten welke kant de wildcards uitgaan.

Niet enkel in Italië zijn er op deze woensdag wildcards uitgedeeld. Ook de organisatie van de Omloop Het Nieuwsblad heeft zich gebogen over welke teams het nog bijkomend uitnodigt. Die keuze is onder meer gevallen op Bingoal-WB en Sport Vlaanderen-Baloise.

WILDCARDS VERDEELD TUSSEN BELGIË EN FRANKRIJK

Van de vier wildcards gaan er twee naar deze Belgische formaties. De andere twee wildcards zijn voor ploegen uit Frankrijk: B&B Hotels en Total Direct Energie. Zo zijn alle ploegen die gaan deelnemen bekend. Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic hebben eveneens startrecht omdat ze vorig jaar de twee beste ProTeams waren.

Met daar nog eens de WorldTour-ploegen bij zullen er in totaal op 27 februari liefst 25 wielerploegen aan de start van de Omloop staan.