Geen ploegentijdrit meer in Giro en Vuelta van 2021?

Deze week worden de Giro en de Vuelta van 2021 voorgesteld. Dat zou zonder een ploegentijdrit zijn.

Die tendens is ingezet door de Tour de France. Vorig jaar zat er geen in en ook in 2021 zal de Tour zonder tijdrit gereden worden.

Ook in de Giro en Vuelta van vorig jaar zat er geen ploegentijdrit en dat zou ook dit jaar zo zijn. De Giro zou voor twee korte tijdritten kiezen. In de Vuelta zouden er drie chronoproeven zijn.

Ook in de UAE Tour, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Zwitserland staat de teamtijdrit niet op het programma. Wellicht heeft dit met de coronamaatregelen. Zo’n ploegentijdrit vergt immers heel veel voorbereidingswerk wat betreft materiaal en training.