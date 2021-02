Geen supertuck meer in peloton: "Alaphilippe, Sagan, Roglič grootste specialisten" en "Renners beschouwd als kleuters"

De supertuck. Het is een term die de jongste dagen vaak voorkomt. Het is een houding waar een verbod op geldt vanaf heden in de koers. De supertuck is het rijden op de buis van je fiets. In de nieuwe UCI-regels is dat niet langer toegelaten.

Het stuit bij onbegrip bij veel renners en ook bij Bert Blocken, hoogleraar aërodynamica. "Alaphilippe, Sagan, Roglic zijn de grote specialisten van de supertuck. Hun gewichtsverdeling op de fiets is erg goed, ze houden het stuur met beide handen vast en ze kunnen nog altijd heel snel reageren, mocht er iets misgaan. Het rare is dat de Pantani-positie wel nog kan", merkt Blocken op in HLN. Dat is tijdens een afdaling helemaal achter het zadel hangen. Iets wat dus wel nog toegelaten is. Blocken vindt dat er te weinig rekening gehouden wordt met het feit dat het hier echt wel over top-en profsporters gaat. "Renners worden beschouwd als kleuters. Terwijl het topprofessionals zijn, die duizenden uren op een fiets hebben gezeten." Renners weten echt wel wat ze doen De renners mogen volgens hem wel wat meer vertrouwen krijgen. "Ze weten echt wel wat ze doen. Ze gaan niet met de armen boven op het stuur liggen als ze midden in een peloton rijden. Ze gaan enkel in supertuck naar beneden als ze vrije baan hebben." Hoe verklaart Blocken dan deze beslissing van de UCI? "Het is window dressing, schone schijn. Dit is erover. Het is het makkelijkste wat je kunt doen. Dit is veel makkelijker dan een parcours veilig maken. Daar zet de UCI nu ook wel op in, maar toch."