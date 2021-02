Betsema pikt ook dit weekend haar cross mee na spectaculaire slotronde

Denise Betsema heeft de Ethias Cross in Eeklo gewonnen. De Nederlandse was net beter dan haar landgenote Manon Bakker. Wereldkampioene Brand werd derde, Sanne Cant vijfde.

Zonder Ceylin Alvarado zou het enkele weken geleden zeker Lucinda Brand geweest zijn die op het hoogste schavotje zou staan. Maar het vormpeil van de wereldkampioene is sinds het WK in dalende lijn terwijl Betsema steeds beter lijkt te worden. Zo won Betsema vorige week nog in Middelkerke waardoor ze ook in Eeklo topfavoriete was. Samen met haar landgenote Bakker maakte ze er een mooi duel van. Sanne Cant kende een slechte start, net als Lucinda Brand. Ze probeerden wel maar konden nooit de aansluiting maken met Betsema, Bakker en Kay. Nadat Kay ook een foutje maakte, waren de twee Nederlandse dames weg. Met nog twee ronden te gaan had Bakker een handvol seconden voor op haar landgenote maar Betsema kon de kloof dichten en de situatie omkeren bij het ingaan van de laatste ronde. Fouten volgen elkaar in sneltempo op In die laatste ronde leek het erop dat Betsema de sterkste was en eenvoudig stand zou houden, maar ze maakte op een korte tijd twee foutjes waardoor Bakker opnieuw op het wiel kwam. Maar net wanneer ze erbij leek te komen, maakte Bakker op haar beurt een foutje en reed Betsema opnieuw weg. Ditmaal hield Betsema wel stand en soleerde ze naar de overwinning, voor een balende Bakker. Brand werd in de achtergrond derde, Sanne Cant vijfde