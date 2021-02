Patrick Lefevere heeft vertrouwen in comeback Cavendish: "Ik zie hem elke dag beter worden"

Zondag staat Mark Cavendish aan de start van de Classic Almeria, zijn eerste koers voor Deceuninck-Quick.Step sinds zijn comeback.

Ploegmanager Patrick Lefevere heeft er een goed oog in dat Cavendish opnieuw kan meesprinten met de snelle jongens. "Op trainingskamp zag ik hem elke dag beter worden. Hij won sprintoefeningen van Lampaert en dat is ook zeker geen strijkijzer", klinkt het.

In het verleden won Cavendish maar liefst 30 Touretappes maar zijn laatste overwinning in een profkoers dateert al van 2018, toen won hij de derde etappe van de Dubai Tour voor Bouhanni en Kittel. Ook Viviani deed mee, toen reed de Italiaan nog voor Deceuninck-Quick.Step.

Lefevere maakte er geen geheim van dat hij eigenlijlk het geld niet had om Cavendish een contract te geven. Maar de Brit kwam zelf met een sponsor. "ZIj betalen ons en wij betalen Mark, al komt zijn sponsor niet op onze shirts. Als hij koersen wint, betaalt Specialized de bonus. Ik zei tegen de CEO dat ik wel van een stunt houd, hij antwoordde: "Well Patrick, I like that too", en het was rond", blikt Lefevere terug in zijn wekelijkse column van Het Nieuwsblad.