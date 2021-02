Opnieuw dubbel crossweekend, wie wint zaterdag in Eeklo

Het wegseizoen trekt zich elke dag prominenter op gang, maar de veldrijders gaan nog even door. Zaterdag staat de Ethias Cross in Eeklo gepland.

Het parcours in Eeklo heeft alles wat een veldrit nodig heeft: een schuine kant, een zandbak, balkjes en kleine hellingen. Maar televisiekijkend Vlaanderen zal het moeten doen zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel die zich na de strijd om de wereldtitel focussen op het wegseizoen.

Favorieten mannen

Bij de heren is Laurens Sweeck de grote favoriet. Vorig weekend pakte hij de dubbelslag in Middelkerke en in Lille, bovendien was hij vorig jaar ook de beste in Eeklo. Alle steren staan dus gunstig voor de voormalige Belgische kampioen om opnieuw op het hoogste schavotje te staan.

Het vormpeil van Toon Aerts lijkt in dalende lijn te zijn dus kijken we vooral binnen de ploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal naar concurrentie voor Sweeck. Die vinden we vooral terug bij Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Die laatste rijdt namelijk altijd een degelijke koers.

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen staat Ceylin Alvarado niet aan de start in Eeklo. Ligt de weg zo vrij voor Lucinda Brand? Misschien wel, al was Denise Betsema vorige week in Middelkerke enorm sterk. Voor de derde podiumplaats kijken we opnieuw naar Nederland met Annemarie Worst, maar waarom zou Sanne Cant haar vorm niet kunnen etaleren?