Alaphilippe houdt zich nu ook staande op de Mont Ventoux: "Ik ben trots op sterke en indrukwekkende Vansevenant"

Julian Alaphilippe zal met een zeer goed gevoel uit de Ronde van de Provence komen. In de eerste rit bewees de wereldkampioen reeds goed te zijn en de bevestiging volgde op de Mont Ventoux. Mauri Vansevenant stond hem overigens goed bij in deze bergrit.

"Ik ben behoorlijk tevreden met mijn vorm", zegt Alaphilippe na zijn derde plaats op Chalet Reynard. "Dit was een goede test. Ik kan tevreden over hoe ik het gedaan heb op een zware beklimming, ook al reden we niet helemaal naar boven.

Over de steun van het team, en van één ploegmaat in het bijzonder, had Alaphilippe niet te klagen. "De ploeg was ongelooflijk en controleerde de koers. Het hielp enorm dat ik Mauri aan mijn zijde had in de laatste kilometers. Ik ben heel trots op hem, gezien de manier waarop hij gereden heeft. Hij was sterk en indrukwekkend. Zijn achtste plaats in het klassement is verdiend."

VERTROUWEN

Meegaan met Sosa was voor Alaphilippe net te hoog gegrepen, maar aan het eind van de rit kan de Fransman leven met de gemaakte keuzes. "We hebben weer maar eens getoond waarom wij de Wolfpack zijn. Ik heb nergens spijt van. Het is een goede uitslag, het geeft me vertrouwen voor mijn volgende doelen."