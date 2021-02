Lucinda Brand wint na een spannende strijd de X²O-trofee: Alvarado pakt de dagzege in Brussel

Het was spannend tot in de laatste cross van de X²O-trofee. Knokken tot op de streep was het voor Lucinda Brand om Denise Betsema van de eindzege af te houden. 41 seconden was haar bonus in het begin en daar had ze er aan de finish in Brussel nog slechts enkelen van over. Alvarado pakte de dagzege.

Voor de aanvang van de laatste cross van het criterium van de X²O-trofee maakten nog twee vrouwen kans op de eindoverwinning. Lucinda Brand begon met 41 seconden voorsprong op Denise Betsema. Die laatste ging fel van start en pakte meteen vijf bonificatieseconden na de eerste ronde. Niet veel later besloot Europees kampioene Ceylin Alvarado om in de aanval te trekken. Ze pakte meteen tien seconden voorsprong op de rest en die voorsprong ging ze niet meer afgeven. De vogel was gaan vliegen voor de dagzege. Eindstrijd Voor de eindzege in de X²O-trofee was het wel nog knokken tot op de streep. Na vijf bonificatieseconden gepakt te hebben bleef Betsema Brand onder druk zetten. Met nog 36 seconden goed te maken was het dan ook alles of niets. De wereldkampioene bood sterk weerwerk maar toen Betsema in de voorlaatste ronde nog tandje bij schakelde begon het schild van Brand stilaan te barsten. Ze creërde meteen een gat van 10 seconden op de leidster in het klassement, die in de slotronde ook nog wat last had van ijzig materiaal, Uiteindelijk kwam Betsema zelfs nog in de buurt van Alvarado. Brand moest dus alles blijven geven tot aan de finish en hield uiteindelijk slechts amper vijf seconden over op Betsema. De eindwinnares finishte wel niet op het podium want de derde plek was voor Manon Bakker.