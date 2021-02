Roger De Vlaeminck: "Ik zeg al vijf jaar dat Wout en Mathieu twee beste renners van de wereld gaan worden"

Zondagnamiddag is het crossen in Brussel. Zaterdag was het in het Eeklo van Roger De Vlaeminck te doen. Daar was hij ook aanwezig op de cross en kwam hij met enkele opvallende voorstellen voor het veldrijden. Ook blikte hij al vooruit naar de weg.

De Vlaeminck leeft mee met de beloften die nu tussen de elite moeten rijden en dan bijvoorbeeld blijven hangen op positie 15-20. "Waarom laten ze die jongens niet gewoon vooraan starten? Dan hebben ze moreel, zijn ze opgewekt. Maar door deze situatie... blijf je zitten waar je zit", oordeelt De Vlaeminck voor de camera's van VTM.

VIER MATERIAALPOSTEN

Dat was niet zijn enige opmerkelijke pleidooi. "Moest ik baas zijn van de wielrennersbond, ik zou vier materiaalposten zetten. Nog twee kleine materiaalposten erbij dus. Als je ziet dat Wout van Aert dertig seconden verliest op het WK... Hij heeft à bloc moeten rijden om dat gaatje te maken. In de cross moet je er voor zorgen dat de jongens geen anderhalve kilometer moeten lopen."

© photonews

De Vlaeminck snakte naar een duel mano a mano tussen Van der Poel en Van Aert, zonder materiaalpech, maar dat is er eigenlijk niet gekomen. "Ik vind het zeer spijtig dat we vijf wedstrijden gezien hebben van die twee kampioenen en dat we door defect voor één van beiden niets gezien hebben."

VAN AERT IETS COMPLETER

Die twee zullen straks ook weer hun rol spelen in de klassiekers op de weg. "Alle belangrijke wedstrijden gaan gewonnen worden door Alaphilippe, Van Aert of Van der Poel. Voor Roubaix en de Ronde: ik hoop dat Wout en Mathieu elk eentje winnen. Van der Poel is heel goed, maar Van Aert is in mijn ogen iets polyvalenter en completer."

Het is geen geheim dat De Vlaeminck een grote fan is van zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel. "Ik zeg al vijf jaar dat ze de twee beste renners van de wereld gaan worden. Niemand wou mij toen geloven, maar het is al zo."