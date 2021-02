Teleurstelling groot bij Mike Teunissen na alweer een val: "Eén stap naar voren en er nu weer een paar achteruit"

Hoeveel pech kan je hebben. Mike Teunissen heeft vorig jaar net als veel van zijn collega's niet al te veel kunnen koersen. In zijn geval lag dat niet enkel aan corona, maar ook door een val op trainingskamp. Nu gooit opnieuw een val op stage roet in het eten.

Na vorig jaar hard aan zijn herstel te hebben gewerkt, pikte hij in september en oktober nog vier koersen mee. Om vervolgens zich voor te bereiden op 2021, met als bedoeling Wout van Aert bij te staan in de klassiekers. Het einde van het trainingskamp was al in zicht. Op de voorlaatste dag is Teunissen nog ten val gekomen.

Unbelievable and quite disappointing, to say the least.

Taking one step ahead, just to get pushed back a few more once again https://t.co/AVUAU94Fhr — Mike Teunissen (@MikeTeunissen) February 13, 2021

Het is bang afwachten wat de fysieke schade juist zal zijn om te weten hoe lang de Nederlander buiten strijd is. Mentaal hakt die valpartij in de afdaling er in elk geval ferm in. "Dit is niet te geloven en behoorlijk teleurstellend, op zijn minst", reageert Teunissen op Twitter.

Zeker omdat hij zo hard gewerkt had om terug te kunnen keren, is dit een enorme opdoffer. "Eén stap naar voor zetten en er nu weer een paar achteruit moeten doen", besluit Teunissen.