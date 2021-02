Toon Aerts de beste in Brussel, Iserbyt pakt eindzege in de X²O-trofee

Toon Aerts heeft de cross in Brussel gewonnen voor Hermans en Vandeputte. Het was tevens ook de laatste cross uit de X²O-trofee. Klassementsleider Eli Iserbyt zijn eindzege kwam echter nooit in het gedrang. Hij reed de wedstrijd zonder problemen uit en wint dus de X²O-trofee.

Eli Iserbyt had vandaag bij aanvang van de laatste cross van de X²O-trofee in Brussel al drie minuten voorsprong in het klassement op eerste achtervolger Toon Aerts. De finish halen zonder kleerscheuren volstond dus voor de West-Vlaming om de overwinning in het eindklassement te pakken.

De strijd om de tweede plaats was wel nog lang niet gestreden. Aerts had amper negen seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout, derde in het klassement, bij de start in Brussel.

Vanthourenhout was heel slecht weg bij de start en was dus al van het begin van de cross op achtervolgen aangewezen. Toon Aerts daarentegen liet zich wel meteen vooraan gelden. Hij reed op het einde van de eerste ronde weg samen met Corné Van Kessel en Quinten Hermans.

Alles te herdoen

Aerts wist zijn twee kompanen af te schudden en leek zorgeloos op de dagzege af te stevenen. Daar bracht een lekke band verandering in. Stelselmatig maakte Hermans terrein goed op de koploper, Van Kessel was op dat moment al uit het wedstrijdbeeld verdwenen na ook lek gereden te hebben.

Aerts dook de materiaalpost in en daardoor kwam Hermans weer aansluiten. Iets later dan weer pedaalproblemen voor Hermans waardoor Aerst geleidelijk aan kon wegrijden. Deze keer bleef Aerts wel voorop. Hij soleerde naar de overwinning in Brussel en werd zo ook tweede in het eindklassement.

Eindwinnaar Eli Iserbyt reed zonder problemen naar de eindoverwinning en eindigde als zesde.

Vandeputte

Opvallend was dat Niels Vandeputte een podiumplaats heeft kunnen bemachtigen. De jonge renner van Alpecin-Fenix was misschien nog wel de gelukkigste coureur van allemaal.