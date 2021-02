Toon Aerts moe maar voldaan: "Ik pak eindelijk mijn twintigste profzege."

Toon Aerts slaagde er niet in om Eli Iserbyt nog van de overwinning in de X²O-trofee te houden, maar toonde zich wel de beste man in het veld tijdens de cross in Brussel vandaag. Hij won verdiend en was erg gelukkig na afloop.

Aerts wilde in Brussel vooral meedoen voor de dagzege en zijn tweede plek vasthouden in het algemeen klassement van de X²O-trofee. Hij had op voorhand slechts negen seconden voorsprong op Michael Vanthourenhout.

De renner van Baloise - Trek Lions koos meteen voor de aanval. Ondanks een lekke band, die nog even roet in het eten leek te gooien, reed Aerts al bij al redelijk vlot naar de overwinning in Brussel. Door zijn overwinning eindigt Aerts ook definitief als tweede in de X²O-trofee. Missie geslaagd.

"Het was een lastig parcours. Ik was wel meteen goed mee. Ik voelde dat ik mijn draai had gevonden op het parcours tot ik dan lek reed. Quinten (Hermans) kwam snel terug en dan heb ik besloten om eens een ronde naar zijn lijnen te kijken. En op de schuine kant was ik net iets beter. Ik pak eindelijk mijn 20e profzege", glunderde Aerts voor de camera van Sporza.

Hij voegde er nog aan toe dat hij ook in de twee resterende wedstrijden dit seizoen vol voor de overwinning wilt gaan. Zeker de cross in Malle zou hij graag op zijn palmares hebben staan vertelt Aerts aan Sporza.