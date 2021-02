Belgische Lotto-youngster zelf verbaasd dat hij op zijn twintigste prof is: "Zomer van 2020 heeft veel veranderd"

Lotto trekt volop de kaart van de jeugd en ook in België is er best wel wat jong talent te vinden. Kijk maar naar de 20-jarige Xandres Vervloesem. Vorig jaar nog winnaar van de Ronde van de Isoard. In 2021 begint hij al aan zijn eerste profjaar.

"Ik had helemaal niet verwacht om op mijn twintigste al prof te worden", zegt Vervloesem op de site van Lotto Soudal. "In mijn eerste jaar als U23 had ik weinig wedstrijddagen door gezondheidsproblemen. Het volgende jaar kreeg ik het vertrowen om mij verder te ontwikkelen bij de U23 van Lotto Soudal onder Kurt Van de Wouwer. Ik dacht dat ik verschillende jaren zou nodig hebben om te groeien, maar de zomer van 2020 heeft veel veranderd." Dat vergt een woordje uitleg. "Door de situatie aangaande Covid-19 had ik de tijd om rustig mijn vorm op te bouwen, goed te trainen, maar vooral om te genieten op de fiets. Dat was voor mij de perfecte manier om progressie te maken." LIEVER IN BELGISCHE PLOEG Dat resulteerde in eindwinst in de Ronde van de Isoard, een hoog aangeschreven wedstrijd voor beloften. Waarna Vervloesem opgenomen werd in de WorldTour-ploeg voor 2021." Na één jaar bij een buitenlands team gezeten te hebben, besefte ik dat ik veel belang hecht aan mijn thuis en de mensen rondom mij", verwijst hij naar zijn periode bij de opleidingsploeg van Sunweb. Dan ben je beter af bij Lotto. "Dat ik bij Lotto Soudal omringd ben door veel Belgen, geeft me rust." Wat voor een soort renner ziet Vervloesem zichzelf worden? "Ondanks mijn overwinning in de Ronde van de Isard beschouw ik mezelf niet als een pure klimmer. Ik ben eerder het type renner dat een hoog maar stabiel tempo rijdt."