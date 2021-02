Exclusieve collectie Ronde van Vlaanderen-kledij op komst: "Heel tevreden met deze nieuwe samenwerking"

De bedoeling is dat er deze lente door La Passione een exclusieve Ronde van Vlaanderen-collectie wordt uitgebracht. Deze zal daan bestaan uit kledij waarbij je meteen de link legt naar de Ronde van Vlaanderen. Het is nu al aftellen.

We are delighted to announce our new partnership with the high-quality cycling clothing of @LaPassionecc 🇮🇹. It will be celebrated with an exclusive Tour of Flanders collection this spring. 🤩 We are very much looking forward to it!



