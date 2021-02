Nummer zes uit de Ronde van Frankrijk heeft na besmetting ook uitzicht op start van zijn seizoen

Eén van de opvallende ronderenners in het peloton is de man die zesde werd in de Ronde van Frankrijk in 2020: Miguel Ángel López. Zeker ook omdat hij van ploeg veranderd is: de Colombiaan ruilde Astana in voor Movistar. Wat is er voor hem mogelijk in 2021?

Dat zal nog even bekeken moeten worden, want de omschakeling van het ene naar het andere seizoen is voor hem niet zo evident. Dat komt omdat López op een gegeven moment positief testte op Covid-19. Dat stuurde zijn voorbereiding op 2021 danig in de war. Ondertussen is 'Superman' opnieuw aan het trainen en heeft zijn nieuwe ploeg er ook zicht op wanneer hij het koersen zou kunnen hervatten. Bij Ciclismo Internacional heeft zijn teammanager Unzué laten weten dat dat waarschijnlijk in de Ronde van de Alpen of in de Ronde van Romandië zal zijn. ALPEN EN ROMANDIË KAN OOK De Ronde van de Alpen gaat door van 19 tot en met 23 april. De Ronde van Romandië vindt iets later plaats en begint op 27 april. De laatste koersdag in die rittenkoers is op 2 mei. Als López in de Alpen al kan koersen, kan het ook dat hij deze beide wedstrijden rijdt.