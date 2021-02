De Gendt hoopt op winst voor zijn maatje: "Wellens in poleposition om Omloop te winnen" en "In Tour elk jaar erger"

Misschien lang geleden dat Lotto nog zo'n grote winstkansen had voor het openingsweekend. De Gendt denkt alvast dat Tim Wellens over goede papieren beschikt. Het zou ook een opluchting zijn om op één van de grote afspraken eens raak te schieten.

Thomas De Gendt schat in de podcast De Tribune de kansen in voor zijn maatje Wellens. "Tim heeft bewezen dat hij in poleposition ligt om de Omloop te winnen. Ik geloof er echt in. Bessèges, dat was niet tegen Janneke en Mieke. Ik weet wat hij op stage kon en dat is alleen maar in stijgende lijn gegaan. Hij is op en top klaar", is De Gendt zeker.

ZENUWEN

"Ik hoop dat Tim in de Omloop op 1 staat. Dan heeft hij eindelijk een klassieker op zijn naam." Want hoewel Wellens al een aantal mooie zeges achter zijn naam heeft, wil het in de grote koersen nog eens msilukken. "We praten er niet dikwijls over, maar veel heeft ook te maken met zenuwen. Heel veel renners pieken naar die koersen. Alles moet dan meezitten om te winnen. Als je die dag iets minder bent, dan heb je pech."

"Zeker in de Tour wordt het elk jaar erger", vervolgt De Gendt. "Daar moet je al aan 100 procent aan de start staan en dan moet je nog geluk hebben om een rit te winnen. Het heeft soms ook met pech te maken. Ik denk niet dat zijn moteur te klein is voor een koers als Luik-Bastenaken-Luik. Het is gewoon ongelofelijk moeilijk om daar te winnen tegen Alaphilippe, Roglič en Pogacar. Je moet dan de beste versie van jezelf zijn."