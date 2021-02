Victor Campenaerts wil zich laten zien in de Vlaamse klassiekers

Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) zal in 2021 meer dan ooit te zien zijn op de Vlaamse koersen. De werelduurrecordhouder stelde zijn programma voor.

Victor Campenaerts wil zich laten zien op de Vlaamse wegen. Deze maand rijdt hij in het weekend van 27 en 28 februari zowel de Omloop Het Nieuwsblad als Kuurne-Brussel-Kuurne.

In maart begint hij met Le Samyn, om dan via Parijs-Nice de maand af te sluiten met de de Driedaagse Brugge-De Panne en de E3 in Harelbeke.

In april staan nog de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl in de agenda bijgeschreven.