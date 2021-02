Lampaert de filosofische toer op als hij over zijn droomkoers Roubaix spreekt en mag bij winst... een koe uitkiezen

Elke renner die goed is in de eendagskoersen, droomt van de Monumenten. Bij Yves Lampaert gaat het om één specifiek Monument: Parijs-Roubaix. Tevens de grote klassieker die hem het beste ligt. Wat zou het veel betekenen moest hij de Helleklassieker eens kunnen winnen.

Yves Lampaert spreekt over zijn liefde voor Roubaix in het VRT-programma Iedereen Beroemd. "Voor mij is Parijs-Roubaix mijn droomkoers omdat dat de meest mythische wedstrijd is. Die slechte karrenbanen in de Franse velden zijn machtig", aldus een enthousiaste Lampaert.

Roubaix is een metafoor voor het leven

De renner van Deceuninck-Quick.Step wordt er zowaar filosofisch van. "Roubaix is een metafoor voor het leven. In het leven heb je periodes waarin het gemakkelijk gaat, dat zijn de asfaltwegen. Maar er zijn ook periodes waarin je het moeilijker hebt, dat zijn de kasseistroken."

Zijn sportieve ambitie voor 2021 is duidelijk. "Ik hoop dat ik mijn droom dit jaar kan waarmaken: Parijs-Roubaix winnen." Daar hangt ook meer aan vast dan enkel die bekende kassei. "Hij mag dan het mooiste beest uit mijn stal komen kiezen", vertelt zijn nonkel Geert wanneer Yves Lampaert bij hem passeert na een trainingsrit. Waarmee dus bedoeld wordt: een koe ter waarde van 2500 euro.