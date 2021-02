BORA-hansgrohe rekent op twee Duitse kopmannen in UAE Tour

Van zondag 21 tot en met zaterdag 27 februari staat de UAE Tour op het programma. Er zullen heel wat sterke renners afzakken naar de rittenwedstrijd en ook bij BORA-hansgrohe rekenen ze op twee sterke kopmannen.

Zo is Pascal Ackermann er bij voor de massasprints en rekenen ze in de bergen op Emanuel Buchmann. Daarnaast zijn ook Patrick Konrad, Ben Zwiehoff, Michael Schwarzmann, Cesare Benedetti en Martin Laas van de partij.

NEXT STOP ⏩ UAE Tour And there is another debutant: Ben Zwiehoff 🎉



🇮🇹 Cesare Benedetti

🇩🇪 Pascal Ackermann

🇩🇪 Emanuel Buchmann

🇦🇹 Patrick Konrad

🇪🇪 Martin Laas

🇩🇪 Michael Schwarzmann

🇩🇪 Ben Zwiehoff pic.twitter.com/QBfaith4zJ