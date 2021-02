Selecties UAE Tour lopen binnen: Keisse staat Bennett en Almeida bij, ook Tourwinnaar Pogačar tekent present

De UAE Tour komt stilaan dichterbij, op 21 februari start de rittenkoers in de Emiraten. Verschillende ploegen sturen dan ook hun selecties uit. Tadej Pogačar is één van de blikvangers in het deelnemersveld. Deceuninck-Quick.Step rekent onder meer op Keisse, Bennett en Almeida.

Aan Sam Bennett om Deceuninck-Quick.Step indien mogelijk een zege in een sprint te bezorgen. Iljo Keisse zal deel uitmaken van zijn sprinttrein. João Almeida kan zich dan weer roeren bergop en eventueel voor een klassement gaan. Voorts nog in de selectie van Deceuninck-Quick.Step: Archbold, Cattaneo, Masnada en Mørkøv. © photonews Tadej Pogačar finishte vorig jaar als tweede en is nu na zijn Tourwinst het grote uithangbord bij Team UAE. Samen met Gaviria, die uitgespeeld zal worden bij een eventuele massasprint. Ook Bjerg, Formolo, Majka, Polanc en Richeze zetten hun beste beentje voor. Een andere podiumkandidaat is mogelijk Lutsenko. Die rijdt bij Astana-Premier Tech aan de zijde van Battistella, De Bod, Gidich, Gruzdev, Luis Léon Sánchez en Sobrero. Bahrein Victorious rekent dan weer op Bauhaus, Caruso, Haig, Mäder, Milan, Poels en Wright.