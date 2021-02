Belgische ploegleider schat mogelijkheden met Froome in: "Top vijf in de Tour zou al geweldig succes zijn"

Chris Froome bij Israel Start-Up Nation, wat gaat dat geven? Voldoende Belgische ploegleiders bij ISN om dat in te schatten. Eric Van Lancker krijgt die eer, voorafgaand aan het debuut van Froome bij de Israëlische formatie in de UAE Tour.

Froome vervoegde zijn ploegmaats niet op stage, omdat hij nog tijd nodig had om individueel te blijven werken. Nu zou de viervoudig Tourwinnaar dus wel klaar moeten zijn om te koersen. "Hij zal zeker niet alles aan gort rijden in de UAE Tour", tempert Van Lancker in HLN de verwachtingen. "We leggen hem dan ook geen enkele druk op. Het is opbouwen."

HERMANS KOPMAN IN EMIRATEN

De rittenkoers in de Emiraten is dan ook niet het voornaamste doel. "Hij is niet onze kopman daar. Dat is Ben Hermans. Aan Chris om Ben zo snel mogelijk bij te staan in de beklimmingen. Al kan hij zich in de tijdrit wel al een keer testen."

Wat zijn nu echt de ambities richting de Tour? "Als hij gezond blijft, ben ik ervan overtuigd dat hij een goeie Ronde van Frankrijk kan rijden." Maar kan hij ook winnen? "Dat wordt niet simpel", weet Van Lancker. "Chris heeft onvermijdelijk zijn leeftijd tegen. Terwijl een heleboel jonge kerels staan te springen. Zeg nooit nooit. Maar we moeten realistisch blijven: de top vijf zou dit jaar al een geweldig succes zijn."