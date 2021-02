Michel Wuyts kritisch over vernieuwde wereldbeker cross en concurrenten: "Dat had ook volstaan" en "Op bondsniveau gebeurt daar weinig of niets"

Michel Wuyts? Die zit nooit om een of andere krasse uitspraak verlegen. Het was ook deze week niet anders. Zo liet hij zich uit over de crosskalender van volgend jaar, waar maar liefst 16(!) wereldbekercrossen zullen worden georganiseerd, waarvan drie in de USA. "Ik geloof dat een goed uitgewerkte Wereldbeker de cross naar een hoger niveau kan tillen, maar moeten dat 16 crossen zijn? Met 12 kom je er ook al", aldus Wuyts bij Sporza. Basis "Wat je kunt veranderen, moet aan de basis gebeuren. En dan kom je uit bij de UCI en de nationale bonden. Er moet een natuurlijke weg gemaakt worden voor het talent, zoals dat bij ons en in Nederland gedaan wordt." "Die bestaande structuur is in vroegere crossnaties zoals Zwitserland en Frankrijk weg. Op bondsniveau gebeurt daar weinig of niets."



