Programma van Wout van Aert bekend voor het voorjaar: in twee klassiekers start hij niet, wel herkansing in Ronde van Vlaanderen

Het programma van Wout van Aert is bekend voor het voorjaar. Zo zal onze landgenoot niet starten in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar hij zal wel onder meer te zien zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Sporza heeft het programma van Wout van Aert bekendgemaakt voor dit seizoen. Zo zal de Belgische renner van Jumbo-Visma in het voorjaar niet te zien zijn in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. In de andere grote klassiekers zal hij wel aan de start staan. Zo staan onder meer Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma. Ook de E3 Harelbeke, Strade Bianche en Gent-Wevelgem komen aan bod.