Denise Betsema maakt haar favorietenrol waar in de Waaslandcross, Cant heeft nog eens een podiumplek beet

Geen Alvarado of Brand in het Waasland, dan was Denise Betsema de grote favoriete. Zeker omdat er door het zand moest gereden worden. Betsema onderstreepte in Sint-Niklaas nog een keer dat dit één van haar specialiteiten is. Sanne Cant leverde ook een ferme inspanning om derde te kunnen worden.

Cant had al vier keer gewonnen in Sint-Niklaas en had wel zin in een vijfde zege. Aan het einde van de eerste ronde had ze enkele tellen voorsprong op Worst, Kay, Lechner, Van Empel, Betsema en Bakker. Betsema was op deze zandomloop de grote favoriete en maakte de oversteek tot bij de Belgische kampioene, samen met Worst.

Betsema was nu helemaal in haar ritme geraakt en bleef een stevige snelheid ontwikkelen. Aan het einde van ronde twee reed zij vier seconden voor op Worst, die op haar beurt een kloofje van vier seconden had op Cant. Door een paar foutjes van Betsema kwam Worst weer tot bij haar landgenote.

DUEL CANT - VAN EMPEL

Betsema schakelde vervolgens dan toch weer een tandje hoger, al gaven zowel Worst als Cant zich nog niet gewonnen. Worst wilde echt wel van Cant af en dat lukte ook. Onze landgenote kreeg het gezelschap van een andere Nederlandse, want Van Empel kwam aansluiten. Ondertussen was Betsema toch echt wel op weg naar de overwinning.

ZEVENDE ZEGE BETSEMA

De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal zou haar inspanning afronden, goed voor haar tweede overwinning van het seizoen. De tweede plaats was voor Annemarie Worst. De derde plek voor Sanne Cant, die zich in het slot nog ontdeed van Van Empel.