Philipsen kan mogelijk kans gaan want Van der Poel denkt niet aan zichzelf in Emiraten: "Ben hier om ploeg te helpen"

Mathieu van der Poel heeft het Yas Marina-circuit, bekend uit de F1, al eens van dichtbij kunnen bekijken. Zelf zal hij vanaf zondag weer koersen, in de UAE Tour. Al is Van der Poel niet van plan om daar de rol van kopman op zich te nemen.

In een online persmoment vertelt Van der Poel onder andere dat hij niet van plan is om in een massasprint een gooi te doen naar een overwinning. "Om te sprinten na een gemakkelijke rit heeft de ploeg andere jongens mee." Dan denken we al rap aan Jasper Philipsen. "Normaal zal ik tijdens de vlakke etappes wel deel uitmaken van de sprinttrein."

Ik hoop om elke dag beter te worden

Het zijn natuurlijk niet alleen maar vlakke wegen in de UAE Tour. "Bergop hoop ik Louis Vervaeke goed af te zetten. Persoonlijke doelstellingen heb ik hier niet. Ik ben hier gewoon om de ploeg zo goed mogelijk te helpen. Ik hoop om elke dag beter te worden."

De grote doelen van Van der Poel liggen verderop. Eens de voor hem belangrijke periode eraan komt, volgen ze mekaar wel snel op. "Het wordt een heel druk jaar. De Olympische Spelen en de Ronde van Frankrijk liggen een beetje te dicht op mekaar, maar ik heb geen keuze, ik zal er zo goed mogelijk mee omgaan. Volgend jaar denk ik wel dat ik het wat rustiger aan zal doen."