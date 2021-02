Sanne Cant komt met nieuws na voorlaatste cross van haar seizoen: "Ik heb mooie vooruitzichten"

Voor de laatste opdrachten in dit veldritseizoen kan Sanne Cant zich zeker nog opladen. Dat bewees ze met haar derde plek in Sint-Niklaas. Nu nog mooi afsluiten zondag in Oostmalle en dan is het uitkijken naar iets anders. Naar een mooi programma op de weg namelijk.

Het viel op dat Cant volop initiatief nam in het wedstrijdbegin in Sint-Niklaas. "Ik wilde niet meteen de koers forceren, ik had vooral een goede passage in de bergjeszone. Ik had dan wel een gaatje, maar het was sowieso te vroeg. Ik heb wel uitgekeken naar dit weekend, ook naar Oostmalle", zegt Cant aan Sporza.

Qua resultaat was dit alleszins een opsteker. "Het is plezant om het seizoen zo af te sluiten en nog eens op het podium te staan. Het had zowel beter als slechter gekund." In andere veldritseizoenen heeft Cant al wel eens het gevoel gehad dat het nog wat langer mocht duren. Dat heeft ze nu niet per se. "Ik heb andere mooie vooruitzichten."

BRUGGE-DE PANNE OP PROGRAMMA

Hoezo dan? "Ik ga enkele mooie wegkoersen rijden. Ik zal er bij zijn in Brugge-De Panne. We gaan met de ploeg een zestal mooie wedstrijden rijden. Ik doe al vijftien jaar hetzelfde: na het veldritseizoen drie weken rust inlassen en dan opbouwen, in mei naar Spanje gaan en dan dezelfde wedstrijden rijden." Tijd voor iets anders dus. "Dit is iets nieuw, ik doe wat verse lucht op."