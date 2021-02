BREAKING: Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix stappen uit UAE Tour na positieve coronatest

Mathieu van der Poel had gisteren de eerste etappe van de UAE Tour op zijn naam gezet en begon vandaag dus normaal gezien als leider aan de tijdrit. De Nederlander verschijnt echter niet meer aan de start van de tweede rit.

Zijn ploeg, Alpecin-Fenix, stapt namelijk uit de UAE Tour. Volgens Sporza zou een staflid van de wielerformatie positief getest hebben op het coronavirus. Daardoor zal de jonge David Dekker van Jumbo-Visma vandaag in de leiderstrui aan de tijdrit starten.

🇦🇪 #UAETour



We can confirm that we have withdrawn from the race.



More information will be given soon. The wellbeing of everyone involved is our main concern.