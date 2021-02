Jumbo-Visma houdt rekening dat Dumoulin meerijdt in de Tour de France

Tom Dumoulin kondigde zelf zijn wielerpensioen voor onbepaalde duur aan, maar de ploegleiding van Jumbo-Visma schrijft hem nog niet af voor de Tour de France.

Eind vorige maand besloot Dumoulin om een pauze in zijn carrière in te lassen. Vlak daarvoor had Jumbo-Visma nog bekendgemaakt dat de Nederlander samen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk kopman in de Tour zou zijn.

“We gaan er nu vanuit dat Tom niet meedoet aan de Tour”, zegt ploegleider Grischa Niermann tegen WielerFlits. “Hij heeft tijd nodig en die tijd krijgt hij. Het traject naar de Tour is al begonnen, maar de specifieke voorbereiding op de Ronde van Frankrijk start voor ons begin mei. Als Tom voordien terugkeert in training en een goed niveau haalt, is hij dermate getalenteerd dat hij via die voorbereiding in topvorm aan het vertrek van de Tour kan staan."

"Het zou niet fair zijn om hem daarvoor uit te sluiten. Maar ik denk dat we er op dit moment niet vanuit moeten gaan dat we nog zover gaan komen, dit jaar. Wanneer hij er klaar voor is, geeft Tom de volgende stap aan.”