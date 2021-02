Remco Evenepoel denkt niet aan het eindklassement van de Giro: "Hangt ervan af of ik een totale offday ga hebben"

Sinds kort mag Remco Evenepoel opnieuw buiten op de fiets trainen. Onze landgenoot wil zich voorbereiden op de Giro en via de Ronde van Italië wil hij zich klaarstomen voor zijn groot doel van dit seizoen: de Olympische Spelen.

Remco Evenepoel trekt dan ook zonder ambities voor het eindklassement naar de Giro. "Ik wil mijzelf testen. Het is makkelijk om er een paar ritten uit te kiezen dan voor het algemeen klassement te gaan", vertelde Evenepoel bij Thuismatch van Sporza.

Toch weet je natuurlijk nooit. "Het hangt ervan af of ik een totale offday ga hebben. Ik kan een klop krijgen en een uur verliezen, maar als ik weinig tijd verlies in de eerste weken, is alles nog mogelijk in de laatste week", aldus onze landgenoot.

João Almeida

De kans is bestaande dat naast Evenepoel ook João Almeida de Giro zal rijden voor Deceuninck–Quick-Step. De Portugees maakte daar vorig seizoen een goede indruk en Evenepoel hoopt dat hij er opnieuw bij is. "Ik hoop dat hij ook in de Giro zal starten. We kunnen samen iets forceren voor elkaar. Als ik niet meer zou meedoen voor het klassement, kan ik hem nog altijd helpen."