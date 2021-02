Tijdrijders aan zet in tweede etappe UAE Tour: laten kandidaten voor eindwinst zich meteen zien?

Vandaag staat een tijdrit op het programma in de UAE Tour. De renners krijgen een korte tijdrit van 13 kilometer voorgeschoteld. De favoriet voor de ritzege is uiteraard wereldkampioen Filippo Ganna.

Vandaag beginnen de renners aan de tweede etappe in de UAE Tour. Het is een korte tijdrit van 13 kilometer en de etappe wordt afgewerkt in Al Hudayriat Island. De renners beginnen er vroeg aan, want de eerste vertrekt al om 10u45.

De wedstrijd zal vroeg gedaan zijn, want leider Mathieu van der Poel vertrekt als laatste al om 13u13 Belgische tijd. Voor de ritzege is het vooral kijken naar wereldkampioen Filippo Ganna, maar er zijn nog kapers op de kust.

Zo zal Mathieu van der Poel ongetwijfeld willen bevestigen in zijn leiderstrui, maar is ook Tadej Pogacar van de partij. De Sloveen maakte vorig seizoen indruk in de laatste tijdrit in de Tour de France en pakte zo nog eindwinst. Ook Thomas De Gendt is een renner om in de gaten te houden vandaag.