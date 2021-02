UCI schorst wielermanager Patrick Van Gansen tot eind 2022

De Disciplinaire Commissie van de Internationale Wielerunie (UCI) heeft wielermanager Patrick Van Gansen geschorst tot en met 31 december 2022.

Van Gansen mag tot eind 2022 geen enkele functie in het wielrennen uitoefenen. Enkele rensters beschuldigden hem van ongewenste intimiteiten. Dat heeft hij altijd ontkend. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 16 april 2020.

Als hij ooit nog wil terugkeren in het wielrennen moet hij een cursus volgen over ongewenste intimiteiten op de werkvloer. De UCI is blij met de beslissing. "Het is essentieel voor het welzijn van sporters dat ze de instellingen kunnen vertrouwen en zich vrij voelen om pesterijen in alle vormen aan de kaak te stellen", zo klinkt het.