Froome wil voor die vijfde Tourzege gaan en trekt parallel met kampioen uit andere sport: "Niets dat me tegenhoudt"

Chris Froome ziet het weer helemaal zitten. Hij heeft deze winter ruim de tijd genomen om ook van de naweeën van zijn revalidatie te herstellen en is vol vertrouwen aan het hoofdstuk bij zijn nieuwe ploeg begonnen. Met in zijn gedachten uiteraard de Tour.

"Het gaat een grote uitdaging zijn om het te evenaren, maar met vier eindzeges zit ik dicht bij het record van vijf. Er is niets dat me nog tegenhoudt, ik zou dus graag proberen om een vijfde keer te winnen", zegt Froome aan The Guardian.

Daarmee verwijst hij ook naar zijn herstel na zijn val in de Dauphiné. "Ik heb geen pijn meer. Het is alleen een beetje oncomfortabel wanneer ik op mijn rechterzijde slaap." Tijdens de koers zou hij dus geen hinder mogen ondervinden en kan hij op zoek naar succes met zijn nieuwe ploeg Israel Start-Up Nation. "Ineos wint al jaren grote ronden. Dit is iets nieuw, iets fris en juist wat ik nodig had."

MINDSET

Froome koppelt zich aan NFL-speler Tom Brady. Die pakte pas nog zijn zevende SuperBowl op zijn 43ste. Ook na de ploeg waar hij jaren actief was te verlaten. "Ik hou ervan parallellen te trekken met andere sporten en te zien dat atleten op latere leeftijd blijven presteren. Dat komt vooral door voeding en physio. We leren meer over onze lichamen en ik geloof zeker dat het veel met mindset te maken heeft wanneer je eind de 30 bent."