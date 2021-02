Niet Sepp Kuss, maar wel Australiër van Jumbo-Visma maakt indruk in de UAE Tour: "Hij is onze klassementsrenner"

Terwijl we voor de UAE Tour vooral naar Sepp Kuss keken als kopman van Jumbo-Visma, heeft Chris Harper die rol volledig op zich genomen. De Australiër staat voorlopig op een vierde plaats in het algemeen klassement.

Chris Harper doet het goed in de UAE Tour. Hij eindigde in de tijdrit op 52 seconden van ritwinnaar Filippo Ganna en zo staat hij nu in het algemeen klassement op een knappe vierde plaats op 33 seconden van leider Pogacar.

"Ik hoopte dat ik iets sneller kon zijn, maar ik heb alles gegeven", legde Harper uit na de tijdrit op de website van Jumbo-Visma. "Nu komt er een lastige etappe aan met een aankomst bergop. Ik zal proberen te herstellen en alles proberen te geven morgen", aldus de Australiër.

Addy Engels, sportief directeur bij Jumbo-Visma, is tevreden over Harper. "Hij is onze klassementsrenner na de voorbije ritten. Hij heeft zich goed staande gehouden en heeft uitzicht op een goede eindklassering", vertelde ook hij op de officiële website van de Nederlandse wielerformatie.