Bennett op de afspraak in zijn eerste massasprint en moet David Dekker nog wat leren kennen: "Ik ben heel trots"

Dat is wel lekker als topsprinter: in de eerste sprint die je betwist meteen winnen. Sam Bennett maakte het mee in de UAE Tour. Zo heeft Deceuninck-Quick.Step ook zijn ritzege beet in deze rittenkoers. Er is tevens een andere jonge kerel aan het sprintersfirmament. Die moet Bennett nog leren kennen.

"Het ging heel goed", zei Bennett na zijn zege. "Ik wachtte al een paar dagen op deze kans. Ik was heel nerveus voor de sprint, want het was mijn eerste massasprint van het seizoen. Ik moest gewoon de andere jongens van de ploeg volgen, want ze deden het allemaal fantastisch. Ik ben heel trots dat ik het kan afmaken. Het is mijn vijftigste zege, de eerste van het seizoen. Ik bedank de ploegmaats voor de job die ze gedaan hebben."

Bennett moest in volle sprint even een omweg maken, want een aantal van zijn concurrenten kozen de andere kant van de baan. "Ik zag dat ze naar de rechterkant gingen, dat was de kortste lijn naar de finish. Ik moest buitenom gaan, langs de lange weg, maar kon genoeg snelheid maken."

Er werd hem ook gevraagd naar de twee tweede plaatsen van David Dekker. "Wie juist?" Die kerel van Jumbo-Visma. Toen ging er wel een belletje rinkelen. "Oh ja, ik hoop dat ik niemand beledigd heb", lachte de spurter van Deceuninck-Quick.Step. "Het is fantastisch voor hem, duidelijk een getalenteerde renner. Als je in je eerste profkoersen zo kan meedoen... We gaan zeker nog meer van hem zien."