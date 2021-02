'Groene' David Dekker wil meer dan enkel tweede plaatsen: "Behoorlijk frustrerend"

De 23-jarige David Dekker is voorlopig de revelatie van de UAE Tour. De snelle man van Jumbo-Visma spurtte al twee keer mee voor de overwinning. Net als in de eerste rit moest Dekker zich ook op het eiland Al Marjan neerleggen bij de tweede plaats.

Dat viel hem toch iets moeilijker dan gedacht. Nochtans was het opzet aanvankelijk niet om met hem de rit te winnen. "Ons plan was vandaag om in eerste instantie Chris Harper te helpen. Het begin was nerveus, omdat de wind hier altijd voor gevaar kon zorgen. Toen dit uiteindelijk bleek mee te vallen, was de rest van de rit relaxed. Tot de laatste tien kilometer."

Daarin moest het inderdaad dan allemaal gebeuren. Met een door noodzaak aangepaste sprinttrein dan nog. "Het wegvallen van Jos van Emden was natuurlijk een aderlating, maar gelukkig was Christoph Pfingsten top." Dekker zelf moest even inhouden omdat hij aan de zijkant van de baan zat. Toch spurtte hij nog naar een hele knappe tweede plaats.

"Na de finish was ik behoorlijk gefrustreerd, omdat er voor mijn gevoel meer in zat", had hij natuurlijk graag die overwinning gewild. Wel mocht de Nederlandse youngster nog naar de podiumceremonie, als nieuwe leider in het puntenklassement en dus drager van de groene trui."