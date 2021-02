Lotto bevestigt: Wellens en Gilbert de mannen om in Omloop in de gaten te houden en nog 3 Belgen aan de start

Tim Wellens en Philippe Gilbert hopen hun goede humeur en goede benen mee naar de Omloop te nemen. Zij zijn de twee grote namen die Lotto Soudal naar voren schuift in de opener van het Vlaamse wielerseizoen. Dat heeft de wielerploeg ook formeel bevestigd.

Het is geen geheim dat Tim Wellens voor de overwinning wil gaan in de Omloop nadat hij het seizoen opende in prima vorm. Ook Philippe Gilbert is een vaste klant in de Omloop Het Nieuwsblad. Lotto heeft hun deelname formeel bevestigd bij het bekendmaken van de selectie.

Die bestaat uiteraard niet enkel uit hun tweeën. In totaal vaardigt Lotto vier Belgen af in de Omloop, want ook Frederik Frison, Brent Van Moer en Florian Vermeersch komen zaterdag aan de start in Gent. Zij vormen dus een heel aardig Belgisch kwintet.

Voorts rekent Lotto Soudal ook nog op twee jonge getalenteerde, buitenlandse renners. Dat zijn de Deen Andreas Krohn en de Italiaan Stefano Oldani.