Oliver Naesen vindt 'zijn' protocol de max en geeft het ook meteen mee aan organisatie E3: "Fantastisch werk"

In het draaiboek over de veiligheid van de koers heeft de organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne het 'Speciale Oliver Naesen-protocol' in het leven geroepen. Het roept de renners bij wijze van grap op om op de Tiegemberg vaart te minderen en daar goed te letten op Oliver Naesen. Het is geen publiek geheim dat de Tiegemberg nu niet bepaald de favoriete Vlaamse helling van Naesen is. De renner van AG2R heeft het procol uiteraard ook gezien. "Heel graag wil ik Kuurne-Brussel-Kuurne feliciteren met hun veiligheidsprotocol! Fantastisch werk", tweet Naesen. Heel graag wil ik @KuurneBxlKuurne feliciteren met hun veiligheidsprotocol! Fantastisch werk.@E3SaxoClassic kan nog iets leren van onderstaand protocol ⬇️ pic.twitter.com/RujLFIviL1 — Oliver naesen (@OliverNaesen) February 24, 2021 Meteen heeft hij ook een boodschap voor de E3, een andere eendagskoers die de Tiegemberg regelmatig opneemt in het parcours. "De E3 kan nog iets leren van onderstaand protocol", staat in de tweet, met daaronder nog eens een afbeelding van het 'Speciale Oliver Naesen-protocol'.